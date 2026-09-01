Antonela emotional, trauriges Detail rührt Fans

Ein Aspekt berührt die 38-Jährige aber besonders, wie sie schließlich noch verrät: „Dass unsere Kinder hautnah miterlebt haben, wie du diese Geschichte erlebt hast. Dass sie gesehen haben, wie ihr Papa für seine Ziele gekämpft hat, niemals aufgegeben hat und bis zuletzt an sich geglaubt hat. Vielleicht werden sie eines Tages wirklich begreifen, wie außergewöhnlich deine Geschichte ist. Heute sind sie einfach nur stolz auf ihren Papa. Und ich bin stolz auf dich. Auf deinen Weg, auf alles, was du überwunden hast, und vor allem auf den Menschen, der hinter all diesen Momenten stand.“