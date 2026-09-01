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Nach Messi-Statement

Antonela emotional, trauriges Detail rührt Fans

Fußball International
01.09.2026 08:15
Auch Ehefrau Antonela hat emotional auf den Rücktritt von Lionel Messi aus dem argentinischen ...
Auch Ehefrau Antonela hat emotional auf den Rücktritt von Lionel Messi aus dem argentinischen Nationalteam reagiert.(Bild: Krone-Collage/AFP/PAUL ELLIS, AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Ehrmann)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Rücktritt von Lionel Messi aus der argentinischen Nationalmannschaft hat für ein großes Echo in der Fußballwelt gesorgt. Auch seine Ehefrau Antonela hat mit einem emotionalen Text auf Instagram reagiert. Unterdessen rührt viele Fans vor allem ein besonderes Detail am Ende der Rücktritts-Erklärung des Superstars. 

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Lionel Messi tritt aus dem Nationalteam zurück und die Sportwelt verneigt sich. Schwere Tage liegen hinter dem Superstar, der erst vor Kurzem seinen Vater verloren hat. Schon während der WM hatte sich der Gesundheitszustand von Jorge Messi drastisch verschlechtert. Sein Sohn lieferte unterdessen zum letzten Mal eine große Show auf der WM-Bühne ab.

Die große Krönung – die Titelverteidigung, auch für seinen Vater – blieb Lionel Messi aber verwehrt. Schon kurz nach dem verlorenen Finale gegen Spanien (0:1 nach Verlängerung) wurde über einen Rücktritt des Superstars spekuliert. Seine Entscheidung stand damals schon fest, wie der Routinier jetzt verraten hat. Allerdings rührt seine Fans besonders ein Zusatz unter jenem Instagram-Post, mit dem Messi seine Nationalteam-Karriere beendet. 

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„Nach dem, was mit meinem Vater passiert ist, bin ich von meiner Entscheidung noch überzeugter als zuvor“, ist dort zu lesen. Ein trauriger Zusatz, der viele Fans des Argentiniers rund um den Globus tief berührt. 

Auch Antonela reagiert emotional
Und auch Messis Ehefrau Antonela reagiert mit einem emotionalen Statement auf ihren Social-Media-Kanälen. „Ich habe gesehen, wie du gelitten hast, wie du gefallen bist und wieder aufgestanden bist. Ich habe gesehen, wie du weitergemacht hast, wenn es mal nicht lief, und es immer wieder versucht hast. Und nach so vielen Jahren hatte ich auch das Glück, zu sehen, wie du dir deine Träume erfüllt hast und wie wir einige der glücklichsten Tage unseres Lebens erlebt haben“, ist dort etwa zu lesen. 

Ein Aspekt berührt die 38-Jährige aber besonders, wie sie schließlich noch verrät: „Dass unsere Kinder hautnah miterlebt haben, wie du diese Geschichte erlebt hast. Dass sie gesehen haben, wie ihr Papa für seine Ziele gekämpft hat, niemals aufgegeben hat und bis zuletzt an sich geglaubt hat. Vielleicht werden sie eines Tages wirklich begreifen, wie außergewöhnlich deine Geschichte ist. Heute sind sie einfach nur stolz auf ihren Papa. Und ich bin stolz auf dich. Auf deinen Weg, auf alles, was du überwunden hast, und vor allem auf den Menschen, der hinter all diesen Momenten stand.“ 

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