Besitzer und geliebte Vierbeiner wieder vereint

Sie setzt auf die Tierpension „Schnauzerl“ in Neumarkt am Wallersee. Auch weil ihre anatolischen Hirtenhunde nicht immer leicht im Umgang sind. „Wenn sie hier sind, mache ich mir keine Sorgen. Vergangenes Jahr ist einer unserer Hunde bei der Fütterung mit anderen aus der Gruppe aggressiv geworden. Das hat der Leiter sehr professionell gelöst.“