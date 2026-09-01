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Urlaub ohne Haustiere

Besitzer und geliebte Vierbeiner wieder vereint

Salzburg
01.09.2026 08:00
Thomas Rehrl und seine Frau Lisa leiten den langjährigen Familienbetrieb.
Thomas Rehrl und seine Frau Lisa leiten den langjährigen Familienbetrieb.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Gerade beim Reisen weiß jeder Hundebesitzer: Die geliebten Vierbeiner kann man meistens nicht mitnehmen. Da braucht man Unterstützung – jemand der sich um das eigene Haustier vorübergehend kümmern kann. Und wenn privat keiner kann? Lösungen dafür bieten etwa Tierpensionen an. 

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Die Vorfreude bei Evelin K. und ihren drei Hunden steigt. „Hooch“, „Boss“ und „Alana“ können es kaum erwarten, auf ihr Frauerl zuzustürmen. „Wir waren im Urlaub und unsere drei Hunde waren acht Tage lang hier. Das ist ihr drittes Mal“, sagt die erleichterte Vierbeinermama aus Salzburg.

Evelin K. wird beim Abholen von ihren Hunden regelrecht überrannt. Sie ist Stammkundin bei Lisa ...
Evelin K. wird beim Abholen von ihren Hunden regelrecht überrannt. Sie ist Stammkundin bei Lisa und Thomas Rehrl.(Bild: Markus Tschepp)
Ihre Vierbeiner müssen sich heute von der Aufregung erholen. Jeder bekommt einen Kauknochen zur ...
Ihre Vierbeiner müssen sich heute von der Aufregung erholen. Jeder bekommt einen Kauknochen zur feierlichen Familienzusammenführung.(Bild: Markus Tschepp)

Sie setzt auf die Tierpension „Schnauzerl“ in Neumarkt am Wallersee. Auch weil ihre anatolischen Hirtenhunde nicht immer leicht im Umgang sind. „Wenn sie hier sind, mache ich mir keine Sorgen. Vergangenes Jahr ist einer unserer Hunde bei der Fütterung mit anderen aus der Gruppe aggressiv geworden. Das hat der Leiter sehr professionell gelöst.“

Wie Evelin K. bringen viele Tierbesitzer ihre Fellnasen, egal ob Hunde oder Katzen, in eine Tierpension. Das „Schnauzerl“ von Thomas Rehrl ist gerade im Sommer sehr gefragt. „Zur Hochphase hatten wir 25 Hunde gleichzeitig. Platz haben wir für 31 Hunde und elf Katzen“, so der Betreiber der Pension.

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Michael M. hat seine dreijährige Hündin „Finia“ über das Wochenende hier gelassen, obwohl es seiner Familie schwergefallen ist. „Meine Frau hat sich anfangs viel Sorgen gemacht. Uns wurden aber täglich Fotos und Updates geschickt.“ 

Ermüdet! Hündin „Finia“ nach dem Spielen mit den anderen tierischen Hotel-Gästen
Ermüdet! Hündin „Finia“ nach dem Spielen mit den anderen tierischen Hotel-Gästen(Bild: Markus Tschepp)

Kostentechnisch zeigt sich der Salzburger zufrieden. Fürs Wochenende zahlte er 270 Euro. Die Preise der Tierpensionen variieren allerdings. In Neumarkt starten sie bei 52 Euro pro Tag. Je nach Bedürfnissen kann der Tagespreis auf mehr als 100 Euro ansteigen. Etwa, wenn Hunde von der Gruppe isoliert betreut werden müssen. 

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