75 Jahre Micky Maus Magazin und alle feiern mit

Am 29. August 1951 erschien die erste deutschsprachige Ausgabe des „Micky Maus Magazins“. Was damals begann, entwickelte sich zu einer echten Erfolgsgeschichte: Seit mittlerweile 75 Jahren sorgen die Geschichten aus Entenhausen für Abenteuer, Chaos und jede Menge Lacher. Ob der vom Pech verfolgte Donald Duck, der gewitzte Micky Maus oder der reichste Erpel der Welt, Dagobert Duck – die Bewohner Entenhausens sind längst Kult. Über Generationen hinweg gehörte das Magazin für viele zum festen Bestandteil der Kindheit und machte Comics im deutschsprachigen Raum populär.