75 Jahre Micky Maus Magazin und alle feiern mit

Donald, Micky, Dagobert & Co. begleiten Generationen von Comicfans – und haben jetzt allen Grund zum Feiern: Das „Micky Maus Magazin“ wird 75 Jahre alt. Zum großen Jubiläum verlost die „Krone“ 11 Exemplare der besonderen Jubiläumsausgabe.
Am 29. August 1951 erschien die erste deutschsprachige Ausgabe des „Micky Maus Magazins“. Was damals begann, entwickelte sich zu einer echten Erfolgsgeschichte: Seit mittlerweile 75 Jahren sorgen die Geschichten aus Entenhausen für Abenteuer, Chaos und jede Menge Lacher. Ob der vom Pech verfolgte Donald Duck, der gewitzte Micky Maus oder der reichste Erpel der Welt, Dagobert Duck – die Bewohner Entenhausens sind längst Kult. Über Generationen hinweg gehörte das Magazin für viele zum festen Bestandteil der Kindheit und machte Comics im deutschsprachigen Raum populär.
Große Feier für eine Comic-Legende
Zum 75. Geburtstag lässt Egmont Ehapa die Geschichte des Magazins 2026 mit zahlreichen Sonderveröffentlichungen noch einmal hochleben. Das Herzstück der Feierlichkeiten ist die Jubiläumsausgabe Nr. 19/2026, die am 28. August erschienen ist und mit besonderen Geschichten aus Entenhausen den runden Geburtstag zelebriert.
Jetzt eines von 11 Jubiläumsheften gewinnen!
Passend zum großen Geburtstag dürfen sich auch die „Krone“-Leser über ein Stück Comicgeschichte freuen. Wir verlosen eines von elf Exemplaren der „Micky Maus“-Jubiläumsausgabe zum 75. Geburtstag. Ob für langjährige Sammler, eingefleischte Entenhausen-Fans oder die nächste Generation von Comic-Lesern: Diese besondere Ausgabe darf in keiner Sammlung fehlen. Einfach das unten stehende Formular bis zum 9. September 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.