krone.tv bringt Sie zur Premiere von Resident Evil

Von der Konsole auf die Kinoleinwand

Doch Resident Evil hat längst bewiesen, dass der T-Virus nicht nur auf Konsolen funktioniert. Bereits 2002 startete mit Milla Jovovich als Alice die erste große Filmreihe. Sechs Filme sollten folgen, in denen sich Alice durch Zombies, Mutanten und die Machenschaften des Umbrella-Konzerns kämpfte. Zusammen spielten sie weltweit mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Mit „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ folgte 2021 ein Neustart, der sich wieder stärker an Figuren und Schauplätzen der Spiele orientierte. Nun wird das Franchise erneut neu gedacht: Zach Cregger setzt auf eine neue Geschichte und will den Horror wieder in den Vordergrund rücken.