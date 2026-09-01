krone.tv bringt Sie zur Premiere von Resident Evil

Raccoon City ruft wieder – und diesmal können krone.tv-Leser noch vor dem offiziellen Kinostart dabei sein! Am 16. September steigt in Wien die große Österreich-Premiere des neuen „Resident Evil“-Films. Zwei Tage später kehrt eines der erfolgreichsten Horror-Franchises der Welt offiziell auf die heimischen Kinoleinwände zurück. krone.tv verlost exklusive Tickets für die Premiere!
Kaum eine andere Marke steht so sehr für Horror, Zombies und den verzweifelten Kampf ums Überleben wie Resident Evil. Seit mittlerweile 30 Jahren sorgt die Reihe dafür, dass sich Millionen Fans freiwillig in verlassene Herrenhäuser, verseuchte Städte und düstere Forschungslabore wagen. Nun beginnt auch auf der großen Leinwand ein neues Kapitel – und das soll es in sich haben.
Was heute eine weltbekannte Entertainment-Marke ist, begann 1996.Das ursprüngliche „Resident Evil“ schickte Chris Redfield und Jill Valentine in ein scheinbar verlassenes Herrenhaus nahe Raccoon City und machte den Begriff Survival Horror für eine ganze Generation von Spielern zum Synonym für knappe Munition, verschlossene Türen und den nächsten Schreck hinter jeder Ecke. Seitdem folgten zahlreiche Fortsetzungen, Remakes und Ableger, die Reihe verkaufte weltweit bereits mehr als 200 Millionen Spiele.
Von der Konsole auf die Kinoleinwand
Doch Resident Evil hat längst bewiesen, dass der T-Virus nicht nur auf Konsolen funktioniert. Bereits 2002 startete mit Milla Jovovich als Alice die erste große Filmreihe. Sechs Filme sollten folgen, in denen sich Alice durch Zombies, Mutanten und die Machenschaften des Umbrella-Konzerns kämpfte. Zusammen spielten sie weltweit mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Mit „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ folgte 2021 ein Neustart, der sich wieder stärker an Figuren und Schauplätzen der Spiele orientierte. Nun wird das Franchise erneut neu gedacht: Zach Cregger setzt auf eine neue Geschichte und will den Horror wieder in den Vordergrund rücken.
Dieses Mal geht es um den Kurierfahrer Bryan, der eine scheinbar harmlosen Auftrag annimmt: die Lieferung eines biomedizinischen Pakets. Was wie ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt, wird zur Hölle auf Erden. Eine Nacht, kein Ausweg – und ein Horror, der alles verschlingt. Schon der Trailer (siehe oben) spielt auf bekannte Elemente aus der erfolgreichen Gaming-Reihe an wie die Schreibmaschine oder die Flinte.
Seien Sie live dabei
Am 16. September geht der Horror in die nächste Runde, da dann die große Österreich-Premiere des neuen „Resident Evil“-Films im Cineplexx Millennium City stattfindet und krone.tv lädt Sie ein dabei zu sein. Wir verlosen 50x2 Tickets für die Österreich-Premiere von Resident Evil.
Wann: 16. September, 20:15 Uhr
Wo: Cineplexx Millennium City
Kartenausgabe: 19:15 – 20:00
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 8. September aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.