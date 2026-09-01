Eingewöhnung unter Tränen: So sehr leiden Kinder

Angst, Unsicherheit, Tränen – Eltern haben in der Phase der Kindergarten-Eingewöhnung mit denselben Gefühlen zu kämpfen, wie ihre Sprösslinge. Viele Kinder werden zum ersten Mal für einige Stunden von ihren Eltern getrennt. Eine Erfahrung, die schmerzhaft ist. Für beide Seiten. „Auch für Eltern ist es eine neue Situation“, weiß Psychotherapeutin Katharina Colombo, die daher rät: „Bereiten Sie sich gut auf die Eingewöhnung vor. Informieren Sie sich vorab beim Kindergarten, wie die Eingewöhnung abläuft und wie mit dem Trennungsschmerz des Kindes umgegangen wird.“