Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Start im Kindergarten

Eingewöhnung unter Tränen: So sehr leiden Kinder

Gesundheit für Kinder und Familie
01.09.2026 14:02
Tränen gehören bei der Eingewöhnung in den Kindergarten häufig dazu.
Tränen gehören bei der Eingewöhnung in den Kindergarten häufig dazu.(Bild: dvulikaia - stock.adobe.com)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Für viele Sprösslinge steht mit der Eingewöhnung in den Kindergarten ein neuer Meilenstein bevor. Dieser ist häufig mit Unsicherheit, Angst und vielen Tränen verbunden. Krone+ hat sich mit Psychotherapeutin Katharina Colombo darüber unterhalten, wie Eltern ihren Kindern und sich selbst dabei helfen können.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Angst, Unsicherheit, Tränen – Eltern haben in der Phase der Kindergarten-Eingewöhnung mit denselben Gefühlen zu kämpfen, wie ihre Sprösslinge. Viele Kinder werden zum ersten Mal für einige Stunden von ihren Eltern getrennt. Eine Erfahrung, die schmerzhaft ist. Für beide Seiten. „Auch für Eltern ist es eine neue Situation“, weiß Psychotherapeutin Katharina Colombo, die daher rät: „Bereiten Sie sich gut auf die Eingewöhnung vor. Informieren Sie sich vorab beim Kindergarten, wie die Eingewöhnung abläuft und wie mit dem Trennungsschmerz des Kindes umgegangen wird.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesundheit für Kinder und Familie
01.09.2026 14:02
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Klein, aber mächtig
Schilddrüse: Heimlicher Taktgeber unseres Körpers
Krank nach der Reise
Nach dem Urlaub ist vor dem Krankenstand
Weissfleckenkrankheit
Leben mit Vitiligo: Betroffene leiden psychisch
Experte klärt auf
Was Akne-Haut im Sommer braucht und neue Therapien
Smart messen
Warum Fieber oft unentdeckt bleibt und die Folgen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
183.745 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
117.517 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
115.950 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1428 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1167 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1139 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf