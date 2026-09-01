Eingewöhnung unter Tränen: So sehr leiden Kinder

Für viele Sprösslinge steht mit der Eingewöhnung in den Kindergarten ein neuer Meilenstein bevor. Dieser ist häufig mit Unsicherheit, Angst und vielen Tränen verbunden. Krone+ hat sich mit Psychotherapeutin Katharina Colombo darüber unterhalten, wie Eltern ihren Kindern und sich selbst dabei helfen können.
Angst, Unsicherheit, Tränen – Eltern haben in der Phase der Kindergarten-Eingewöhnung mit denselben Gefühlen zu kämpfen, wie ihre Sprösslinge. Viele Kinder werden zum ersten Mal für einige Stunden von ihren Eltern getrennt. Eine Erfahrung, die schmerzhaft ist. Für beide Seiten. „Auch für Eltern ist es eine neue Situation“, weiß Psychotherapeutin Katharina Colombo, die daher rät: „Bereiten Sie sich gut auf die Eingewöhnung vor. Informieren Sie sich vorab beim Kindergarten, wie die Eingewöhnung abläuft und wie mit dem Trennungsschmerz des Kindes umgegangen wird.“
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