Männer, die immer gemeinsam auf Urlaub fahren

Wie sieht eigentlich ein idealer Männerurlaub aus? Christian Wolfmayr (57) aus Zwettl an der Rodl ist mit seinen Red Hot Austrian Fans bei der Weltmeisterschaft in den USA auch medial viel präsent gewesen. Für ihn gehören gemeinsame Urlaube mit Freunden quasi zur männlichen DNA:
„Ein Männerurlaub ist im Normalfall ein Fußballding, aber nicht unbedingt. Ich mache zwei klassische Urlaube mit Freunden pro Jahr. Das sind die Ski-Openings, Fußball und dann noch die Geburtstage. Zu den runden Geburtstagen schenken wir uns gerne einen Männer-Trip“, so Christian Wolfmayr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.