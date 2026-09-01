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Geteiltes Leid

Baumgartner greift verletztem Cousin unter Arme

Fußball International
01.09.2026 12:30
Stefan Feiertag (li.) verletzte sich schwer
Stefan Feiertag (li.) verletzte sich schwer(Bild: Krone KREATIV/Stefan Feiertag)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Der Niederösterreicher Stefan Feiertag erlitt kurz nach dem Aufstieg mit Wieczysta Krakau eine schwere Knieverletzung. Cousin und Team-Kicker Christoph Baumgartner half dem Goalgetter bei der Arztwahl. Sein zweiter Cousin Dominik verteitigt für Stadtrivale Cracovia Krakau. 

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Vom umjubelten Aufstiegshelden zum Pechvogel. Stefan Feiertag erlebte im Vorjahr „die beste Saison der Karriere“, schoss Wieczysta Krakau mit 14 Treffern fast im Alleingang zum Aufstieg in die polnische Ekstraklasa: „Ich habe dann auch noch in den zwei Playoff-Partien drei Tore gemacht, war richtig gut drauf.“

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