Baumgartner greift verletztem Cousin unter Arme

Vom umjubelten Aufstiegshelden zum Pechvogel. Stefan Feiertag erlebte im Vorjahr „die beste Saison der Karriere“, schoss Wieczysta Krakau mit 14 Treffern fast im Alleingang zum Aufstieg in die polnische Ekstraklasa: „Ich habe dann auch noch in den zwei Playoff-Partien drei Tore gemacht, war richtig gut drauf.“