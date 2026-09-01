Petter Nosa Dahls Wechsel nach Italien vom Tisch

Petter Nosa Dahl wird den SK Rapid am Mittwoch nach Salzburg begleiten. Ein Wechsel in die Serie A zu Frosinone Calcio ist damit vom Tisch, wie die Hütteldorfer der „Krone“ bestätigten.
Dahl werde auch im Bundesliga-Hit gegen Red Bull Salzburg im Kader des Tabellenführers stehen, so der SK Rapid gegenüber der „Krone“. Damit ist ein Wechsel nach Italien vom Tisch, endet das Trasnferfenster in der Serie A endet doch zu Mitternacht. Zuletzt war der 22-Jährige mit Frosinone Calcio in Verbindung gebracht worden.
Vertrag bis 2029
Vor einem Jahr war Dahl für 1,5 Millionen Euro vom belgischen KV Mechelen zu Grün-Weiß gewechselt, bis 2029 läuft der Vertrag des norwegischen Flügelstürmers.
Allein in dieser Saison glänzte Dahl bereits mit vier Toren und zwei Assists in elf Pflichtspielen. Scheint, als würden noch einige im Rapid-Trikot dazukommen ...
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