Petter Nosa Dahls Wechsel nach Italien vom Tisch

Dahl werde auch im Bundesliga-Hit gegen Red Bull Salzburg im Kader des Tabellenführers stehen, so der SK Rapid gegenüber der „Krone“. Damit ist ein Wechsel nach Italien vom Tisch, endet das Trasnferfenster in der Serie A endet doch zu Mitternacht. Zuletzt war der 22-Jährige mit Frosinone Calcio in Verbindung gebracht worden.