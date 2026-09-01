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„Gefühl verstärkt“

Rücktritt vom Rücktritt: Karl fährt doch weiter

Wintersport
01.09.2026 14:10
Ein fast schon ikonisches Bild: Benjamin Karl jubelt in Südtirol über Olympia-Gold. Und er hat ...
Ein fast schon ikonisches Bild: Benjamin Karl jubelt in Südtirol über Olympia-Gold. Und er hat noch nicht genug vom Snowboarden.(Bild: AP/Lindsey Wasson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es ist ein klassischer Rücktritt vom Rücktritt: Benjamin Karl hat doch noch nicht genug vom professionellen Snowboarden. Er setzt seine so erfolgreiche Karriere fort.

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Nach dem Ende der vergangenen Saison, in der Benjamin Karl in Livigno sein zweites Olympia-Gold im Parallelriesentorlauf nach Peking 2022 gewonnen hatte, trug sich der Niederösterreicher mit dem Gedanken, in den Radrennsport zu wechseln. „Über den Sommer sind allerdings einige Dinge passiert, die so nicht vorhersehbar waren. Dazu hat sich das Gefühl extrem verstärkt, dass ich ganz einfach ein Snowboarder bin, der gerne Rad fährt“, erklärt Benjamin Karl.

(Bild: Christof Birbaumer)

Highlight Heim-WM
Die Folge: Der fünffache Weltmeister setzt seine Karriere fort. „Es war ein langer und schwieriger Weg, um von Landescup-Rennen bis ganz an die Weltspitze zu kommen. Ich betreibe das Snowboarden schon 30 Jahre, da sind viele Dinge vermeintlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die jüngsten Erfahrungen haben mir aber gezeigt, dass man nichts als gegeben voraussetzen darf“, Karl.

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Der fünffache Weltmeister weiter: „Ich habe wieder zu schätzen gelernt, welch große Unterstützung ich über all die Jahre erhalten habe, die alles andere als selbstverständlich ist. Jetzt freue ich mich darauf, meine Karriere fortsetzen zu können. Mit der Heim-WM im Montafon gibt es im kommenden März ja bereits das nächste große Highlight.“

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