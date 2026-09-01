Rücktritt vom Rücktritt: Karl fährt doch weiter

Nach dem Ende der vergangenen Saison, in der Benjamin Karl in Livigno sein zweites Olympia-Gold im Parallelriesentorlauf nach Peking 2022 gewonnen hatte, trug sich der Niederösterreicher mit dem Gedanken, in den Radrennsport zu wechseln. „Über den Sommer sind allerdings einige Dinge passiert, die so nicht vorhersehbar waren. Dazu hat sich das Gefühl extrem verstärkt, dass ich ganz einfach ein Snowboarder bin, der gerne Rad fährt“, erklärt Benjamin Karl.