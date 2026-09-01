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Capuccino auf Platz 1

Kaffeereport: Österreicher sind Genusstrinker

Österreich
01.09.2026 14:06
Auch Geselligkeit spielt für viele Kaffeetrinker eine große Rolle.
Auch Geselligkeit spielt für viele Kaffeetrinker eine große Rolle.(Bild: Milenko Đilas – Veternik – stock.adobe.com)
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Von krone.at

 Kaffee ist aus dem Leben der Österreicher nicht wegzudenken. Das geht aus dem am Dienstag erschienenen Kaffeereport 2026 hervor. Laut der Umfrage konsumieren sieben von zehn Befragten den Wachmacher täglich. Genuss ist dabei das wichtigste Motiv. 

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So trinken 62 Prozent der Befragten Kaffee, weil er ihnen schmeckt. Gewohnheit und der Wunsch nach Wachheit sind nur für 41 Prozent der Befragten das Hauptkonsummotiv, wie die Studie von Marketagent im Auftrag von Kanzi Kaffee enthüllt. 

Cappuccino ist am populärsten
Im Beliebtheitsranking der Kaffeegetränke belegt der Cappuccino Platz eins. Jeder zweite Befragte trinkt diese Kaffeevariation zumindest gelegentlich. Dahinter belegen der Espresso mit 36 Prozent sowie der Verlängerte mit 35 Prozent die Plätze zwei und drei. Auch Eiskaffee spielt eine relevante Rolle. So bevorzugen 31 Prozent der Befragten die gekühlte Variante.

Der Kaffeevollautomat ist als Gerät für zu Hause die beliebteste Wahl.
Der Kaffeevollautomat ist als Gerät für zu Hause die beliebteste Wahl.(Bild: magdal3na - stock.adobe.com)

Für gut ein Drittel spielt die soziale Komponente beim Kaffeetrinken eine Rolle. 35 Prozent trinken Kaffee aus Geselligkeit, etwa mit Freunden, Familie oder Kollegen. Darüber hinaus hat Kaffee dem Report zufolge eine wichtige emotionale Funktion. Jeweils 87 Prozent der Befragten sagen, dass der Duft bei ihnen positive Gefühle auslöst und Kaffee für sie eine kleine Auszeit im Alltag darstellt.

Pflanzlicher Milchersatz bei Generation Z besonders beliebt
Bei der Art des Kaffeegenusses zeigen sich klare Präferenzen. Knapp zwei Drittel der Befragten trinken ihren Kaffee mit Milch. Kuhmilch ist dabei mit 55 Prozent die bevorzugte Variante. Pflanzliche Alternativen wie Soja-, Hafer- oder Mandelmilch erfreuen sich vor allem in der Generation Z besonderer Beliebtheit. Während insgesamt nur acht Prozent der Befragten ihren Kaffee mit einer pflanzlichen Alternative trinken, beträgt dieser Wert unter den Jungen 16 Prozent. Gut ein Drittel der Befragten trinkt den Kaffee dagegen schwarz. Bei den Süßungsmitteln sind die Österreicher zurückhaltender. So süßen nur 35 Prozent der Befragten ihren Kaffee, während 65 Prozent gänzlich darauf verzichten.

Wenn es um die ideale Kaffeemaschine für den privaten Gebrauch geht, führt der Kaffeevollautomat mit ganzen Bohnen die Wertung an. 47 Prozent wünschen sich diese Art der Zubereitung für zu Hause. Damit liegt der Vollautomat deutlich vor Kapsel- oder Pad- (18 Prozent) bzw. Siebträgermaschinen (17 Prozent).

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Auch das Barista-Handwerk stößt bei den Österreichern auf großes Interesse. So geben sieben von zehn Befragten an, sich dafür zu interessieren. Das Interesse mündet jedoch nicht in einer erhöhten Lernbereitschaft. Nur 44 Prozent der Befragten würden gerne selbst lernen, Kaffee wie ein Barista zuzubereiten. Trotzdem wird professionelles Kaffeehandwerk hochgeachtet. Mehr als 80 Prozent der Befragten schätzen es, wenn Kaffee mit Sorgfalt und Können zubereitet wird.

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