Kaffeereport: Österreicher sind Genusstrinker

Pflanzlicher Milchersatz bei Generation Z besonders beliebt

Bei der Art des Kaffeegenusses zeigen sich klare Präferenzen. Knapp zwei Drittel der Befragten trinken ihren Kaffee mit Milch. Kuhmilch ist dabei mit 55 Prozent die bevorzugte Variante. Pflanzliche Alternativen wie Soja-, Hafer- oder Mandelmilch erfreuen sich vor allem in der Generation Z besonderer Beliebtheit. Während insgesamt nur acht Prozent der Befragten ihren Kaffee mit einer pflanzlichen Alternative trinken, beträgt dieser Wert unter den Jungen 16 Prozent. Gut ein Drittel der Befragten trinkt den Kaffee dagegen schwarz. Bei den Süßungsmitteln sind die Österreicher zurückhaltender. So süßen nur 35 Prozent der Befragten ihren Kaffee, während 65 Prozent gänzlich darauf verzichten.