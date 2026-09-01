BVB-Abschied? Sabitzer-Berater spricht Klartext

Jetzt herrscht endlich Klarheit: Marcel Sabitzer wird auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund spielen. Sein Berater hat zwar bestätigt, dass es einige Anfragen gegeben hat, der ÖFB-Teamspieler wird aber in sein letztes Vertragsjahr gehen.
„Es gab zehn verschiedene Anfragen, aber Marcel Sabitzer wird bleiben“, hat Berater Roger Wittmann am Dienstag gegenüber „Sky Sport News“ klargestellt. Damit steht fest, dass der ÖFB-Teamspieler sich dem Konkurrenzkampf beim BVB stellen wird.
Denn Stammplatz hat der Österreicher unter Trainer Niko Kovac keinen mehr. Vielmehr muss er sich gegen einige neue Konkurrenten beweisen. Weshalb zuletzt auch Spekulationen über einen Abschied von Sabitzer hochkochten. Dennoch hat sich der Mittelfeldspieler entschieden, in sein letztes Vertragsjahr bei den Deutschen zu gehen.
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