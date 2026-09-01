BVB-Abschied? Sabitzer-Berater spricht Klartext

Denn Stammplatz hat der Österreicher unter Trainer Niko Kovac keinen mehr. Vielmehr muss er sich gegen einige neue Konkurrenten beweisen. Weshalb zuletzt auch Spekulationen über einen Abschied von Sabitzer hochkochten. Dennoch hat sich der Mittelfeldspieler entschieden, in sein letztes Vertragsjahr bei den Deutschen zu gehen.