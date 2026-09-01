Jeder Zweite holt sich Bonus für „Made in Europa“

Keine Förderung mehr ab 2027 für kleine PV-Anlagen

Das man beim Antragstellen schnell sein muss, will Minister Hattmannsdorfer künftig ändern. Bei der geplanten Neuausrichtung der EAG-Förderung ab 2027 soll nicht nur europäische Wertschöpfung weiterhin berücksichtigt werden, sondern auch das „First-Come-First-Serve-Prinzip“ beendet werden. Dafür sei ein stärkerer Fokus auf intelligente Energiemanagementsysteme, Speicherlösungen und die Nachrüstung bestehender Anlagen vorgesehen. Das bedeutet jedoch, dass es ab 2027 für klassische kleine PV-Anlagen künftig keine Förderung mehr geben soll.