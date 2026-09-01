Details zu Öl-Deal: Trump bekommt „Sonderpreis“

Die Infografik zeigt die politische und wirtschaftliche Krise in Venezuela. Das Land hat 31 Millionen Einwohner, etwa 8 Millionen sind geflüchtet. Die Armutsquote liegt bei 90 %. 95 % der Exporteinnahmen stammen aus Öl. Eine Karte zeigt die Lage wichtiger Städte wie Caracas und Maracaibo. Wichtige Ereignisse sind der Machtantritt von Nicolas Maduro 2013, die Verschärfung der Wirtschaftskrise seit 2014, Proteste 2017 und eine US-Militärintervention 2026, bei der Maduro festgenommen wird. Quelle: APA.