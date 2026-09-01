„Pensionen sind keine Wette auf die Börse“

Kritik am „Zukunftsdepot“

Ganz anders reagierte die Arbeitnehmervertretung: Das „Zukunftsdepot“ begünstige vor allem jene Familien, die sich das Ansparen von bis zu 5000 Euro pro Kind und Jahr überhaupt leisten können, argumentierte der ÖGB. Und das Umlageverfahren sei „die verlässliche Grundlage unseres Pensionssystems und darf letztlich nicht durch Kapitalmarktmodelle ausgehöhlt werden“. Zudem habe Stocker gar nicht erläutert, wie beide Modelle angesichts der schwierigen budgetären Lage zu finanzieren seien.