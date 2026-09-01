Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschende Bilanz

So wenige Gewitter gab es diesen Sommer

Wetter
01.09.2026 13:45
Rund 840.000 Blitze wurden registriert.
Rund 840.000 Blitze wurden registriert.(Bild: JSirlin - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der bisher heißeste Sommer 2026 ist in Österreich außergewöhnlich gewitterarm verlaufen. Das Blitzmessnetz von UBIMET registrierte zwischen Anfang Juni und Ende August insgesamt 839.878 Blitzentladungen. Damit war es nach 2025 der blitzärmste Sommer der vergangenen elf Jahre. Im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2025 wurden rund 1,21 Millionen Blitze pro Sommer gezählt – heuer waren es rund 30 Prozent weniger.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Blitzreichstes Bundesland war die Steiermark mit 228.433 Entladungen, gefolgt von Oberösterreich mit 159.170, Niederösterreich mit 113.517 und Kärnten mit 112.818 Blitzen. Wien kam auf 2929 Entladungen. Bei der Blitzdichte lag hingegen der oberösterreichische Bezirk Eferding mit 24,3 Blitzen pro Quadratkilometer an der Spitze, gefolgt von Braunau am Inn mit 23,8 und der Stadt Salzburg mit 23,1.

Besonders wenig Gewitter im Osten
Besonders gering war die Gewitteraktivität im Osten und Südosten Österreichs. Dort herrschte gleichzeitig ein ausgeprägtes Niederschlagsdefizit. Österreichweit fiel im Flächenmittel nur rund 70 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge. Im Weinviertel, im Nordburgenland sowie in Teilen Niederösterreichs und der Oststeiermark wurde gebietsweise weniger als die Hälfte des Klimamittels von 1991 bis 2020 erreicht.

Trockenheit als ein Faktor für wenige Gewitter
Die ausgeprägte Trockenheit dürfte laut UBIMET zur geringen Gewitteraktivität beigetragen haben. Für kräftige Gewitter braucht es neben einer labilen Atmosphäre ausreichend Feuchtigkeit. Ausgetrocknete Böden verdunsten zudem weniger Wasser und geben damit weniger Feuchtigkeit an die bodennahe Atmosphäre ab. Dadurch kann sich eine Rückkopplung aus verstärkter Erwärmung und weiterer Austrocknung entwickeln.

Lesen Sie auch:
Österreich erlebte einen Sommer der Extreme: Rekordhitze, tropische Nächte und massive ...
Österreich „kochte“
Was der Sommer 2026 mit 41,2 Grad angerichtet hat
31.08.2026
Das Eiweiß gerinnt
Hitze und Dürre bringen Pflanzenblätter ans Limit
31.08.2026

Innerhalb des Sommers war der Juli besonders gewitterarm. Im Juni wurden 312.527 Blitze registriert, im Juli lediglich 194.589. Im August nahm die Aktivität mit 332.762 Entladungen wieder deutlich zu.

Stärkster Blitz in Schwarzenberg
Der stärkste Blitz des Sommers wurde am 16. Juli um 23.07 Uhr in Schwarzenberg im Bezirk Bregenz gemessen. Die Entladung erreichte eine Stromstärke von 319,2 Kiloampere. Dahinter folgten Radenthein in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) mit 273,2 Kiloampere am 11. August und Lasberg in Oberösterreich (Bezirk Freistadt) mit 266,9 Kiloampere am 17. August.

Heftige Unwetter
Trotz der geringen Gesamtzahl kam es lokal zu heftigen Unwettern. Die höchste binnen zehn Minuten gemessene Niederschlagsmenge wurde am 1. Juli in Neudorf bei Landsee im Burgenland mit 47,9 Litern pro Quadratmeter registriert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wetter
01.09.2026 13:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
183.745 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
117.517 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
115.950 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1428 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1167 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1139 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Wetter
Mehrere Einsätze
Geflutete Häuser und Murenabgänge im Pongau
Schneepflug rückte an
Pongau: Weiße Hageltürme behinderten den Verkehr
Interaktive Regenkarte
September startet mit Sonne – aber nicht überall
Regenschirm einpacken!
Donner und Regen, dann Ruhe: So wird die Nacht
32 Grad und Gewitter
So verabschiedet sich der August von Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf