So wenige Gewitter gab es diesen Sommer

Besonders wenig Gewitter im Osten

Besonders gering war die Gewitteraktivität im Osten und Südosten Österreichs. Dort herrschte gleichzeitig ein ausgeprägtes Niederschlagsdefizit. Österreichweit fiel im Flächenmittel nur rund 70 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge. Im Weinviertel, im Nordburgenland sowie in Teilen Niederösterreichs und der Oststeiermark wurde gebietsweise weniger als die Hälfte des Klimamittels von 1991 bis 2020 erreicht.