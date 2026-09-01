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Ein guter Neubeginn

Überlegener Solo-Sieg für Gruen im WM-Testlauf

Sport-Mix
01.09.2026 13:56
Aaron Gruen als Sieger in den USA
Aaron Gruen als Sieger in den USA(Bild: Newenglandrunner)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Österreichs Rekordläufer Aaron Gruen hat in den USA beim „North Shire Runfest“ in Salem/Massachusetts seinen letzten Testlauf vor der Halbmarathon-WM in Kopenhagen (20. September) gewonnen! Er feierte im 8-km-Bewerb einen Solo-Sieg in 23:34 Minuten ...

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„Ich bin optimistisch in Hinblick auf die WM“, sagte der in Harvard Medizin studierende Gruen nach dem Rennen im Gespräch mit der „Krone“, „das war ein gutes Testrennen!“ Schließlich hatte der 27-Jährige, was bisher bei uns nicht bekannt war, durch eine Sehnenverletzung im linken Fuß Ende Juli/Anfang August eine zehntägige Zwangspause eingelegt. Gruen: „Ich hatte deshalb auch ein paar Rennen absagen müssen und ein wenig an Training verloren.“

Ein guter Neubeginn
Damit war der 8-km-Lauf also auch ein guter Neubeginn für ihn. „Ich bin das Rennen recht schnell mit einem 2:48er-Schnitt pro Kilometer angegangen. Dann wurde es etwas langsamer, zumal ich auch an der Spitze immer hatte alleine laufen müssen.“ Er setzte sich aber überlegen durch.

Nach seiner Aufgabe beim Vienna City Marathon am 19. April war dies sein drittes Rennen. Erst gewann er beim „Great Bear Run“ in Needham den 5-km-Lauf in 14:28, dann lief er auf der offiziell vermessenen 10-km-Strecke in Boston in 29:28 Minuten eine persönliche Bestzeit, die in Österreich ebenfalls noch nicht registriert wurde ...

Halbmarathon statt EM-Marathon
Sein Fahrplan für die Halbmarathon-WM also stimmt für Gruen. Nach seiner Aufgabe in Wien hatte er seinen Marathon-Start bei der EM im August abgesagt und Kopenhagen den Vorzug gegeben. Dort ist Österreich neben ihm bei den Männern durch Timo Hinterndorfer vertreten, der am vergangenen Sonntag in Klagenfurt Staatsmeister im Halbmarathon geworden war.

Frauen sogar mit einem Team
Bei den Frauen ist Österreich mit Julia Mayer, Cordula Lassacher und Larissa Matz sogar mit einem Dreier-Team vertreten. Zudem startet auch Lisa Redlinger bei dieser Straßenlauf-WM im 5-km-Bewerb.

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