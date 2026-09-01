Überlegener Solo-Sieg für Gruen im WM-Testlauf

„Ich bin optimistisch in Hinblick auf die WM“, sagte der in Harvard Medizin studierende Gruen nach dem Rennen im Gespräch mit der „Krone“, „das war ein gutes Testrennen!“ Schließlich hatte der 27-Jährige, was bisher bei uns nicht bekannt war, durch eine Sehnenverletzung im linken Fuß Ende Juli/Anfang August eine zehntägige Zwangspause eingelegt. Gruen: „Ich hatte deshalb auch ein paar Rennen absagen müssen und ein wenig an Training verloren.“