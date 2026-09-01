Showdown für Frida: Alles neu bei Kinderbetreuung

Leistbar soll sie sein, die Kinderbetreuung in Tirol, mit transparenten, gleichbleibenden Kosten in allen 277 Gemeinden: Mit ihrem österreichweiten Pilot-Modell hat sich die Tiroler Landesregierung viel vorgenommen. Nach dreijähriger Vorbereitungszeit erfolgt in Kürze der Startschuss. Was bedeutet die Einführung des neuen Systems für Eltern?