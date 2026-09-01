Showdown für Frida: Alles neu bei Kinderbetreuung

Leistbar soll sie sein, die Kinderbetreuung in Tirol, mit transparenten, gleichbleibenden Kosten in allen 277 Gemeinden: Mit ihrem österreichweiten Pilot-Modell hat sich die Tiroler Landesregierung viel vorgenommen. Nach dreijähriger Vorbereitungszeit erfolgt in Kürze der Startschuss. Was bedeutet die Einführung des neuen Systems für Eltern?
Der Schulstart steht in Tirol quasi vor der Tür und mit ihm der Start eines der wichtigsten Projekte, die sich die schwarz-rote Landesregierung für diese Periode vorgenommen hat: Die Umsetzung des Rechts auf Vermittlung eines Kinderbildungs- und Betreuungsplatzes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.