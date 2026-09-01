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Opfer im Spital

52-Jähriger stach mit Messer bei Westbahnhof zu

Wien
01.09.2026 13:56
Am Wiener Europaplatz eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern – ein 47-Jähriger wurde dabei ...
Am Wiener Europaplatz eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern – ein 47-Jähriger wurde dabei verletzt. (Archivbild)(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Blutige Auseinandersetzung in Wien: Zwischen zwei Männern ist es in der Nacht auf Dienstag im Bereich des Europaplatzes zu einem Streit und Handgreiflichkeiten gekommen. Dabei soll ein 52-Jähriger seinen Kontrahenten mit Faustschlägen und einem Messer attackiert haben. Das 47-jährige Opfer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

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ÖBB-Sicherheitsmitarbeiter bemerkten die beiden streitenden Männer während eines Rundgangs und verständigten umgehend den Notruf. Laut Zeugenaussagen soll bei der Auseinandersetzung auch ein Messer im Spiel gewesen sein.

Mann erlitt Kopfverletzung
Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten einen 47-Jährigen verletzt am Boden liegend vor. Der Mann hatte eine Kopfverletzung erlitten und wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Abgebrochene Klinge entdeckt
Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen ebenfalls anwesenden 52-Jährigen. Er soll den 47-Jährigen zunächst mit Faustschlägen attackiert und anschließend auch ein Messer eingesetzt haben.

Doch damit nicht genug: Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des 52-Jährigen ein Stanleymesser mit abgebrochener Klinge. Das Messer wurde sichergestellt.

Der 52-Jährige, österreichischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die Ermittlungen wegen absichtlich schwerer Körperverletzung laufen.

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