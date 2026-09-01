52-Jähriger stach mit Messer bei Westbahnhof zu

Blutige Auseinandersetzung in Wien: Zwischen zwei Männern ist es in der Nacht auf Dienstag im Bereich des Europaplatzes zu einem Streit und Handgreiflichkeiten gekommen. Dabei soll ein 52-Jähriger seinen Kontrahenten mit Faustschlägen und einem Messer attackiert haben. Das 47-jährige Opfer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.