Iran-Hardliner ruft zu Angriffen gegen die USA auf

Am Wochenende war der Krieg erstmals seit Wochen am Persischen Golf mit gegenseitigen Angriffen wieder militärisch eskaliert. Auch in der Nacht auf Dienstag kam es zu neuerlichen Vorfällen, ein Öltanker sei angegriffen worden. Er sei während der Ausfahrt aus der Meerenge von „drei unbekannten Geschossen“ getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO).