Zellengenosse misshandelt: Haft für 16-Jährigen

Wegen Stromausfall in JA Eisenstadt

Acht Monate saß der Jugendliche zuletzt hinter Gittern. „Der Angeklagte und das Opfer teilten sich einen Haftraum in der Justizanstalt Eisenstadt“, so die Staatsanwältin. Dort wurden die zwei Burschen nach einem Stromausfall in der Justizanstalt Josefstadt hinverlegt. Und dort soll für den erst 15-jährigen Häftling eine Tortur begonnen haben. „Der Angeklagte hat das Opfer nahezu täglich misshandelt“, klagt die Staatsanwältin an.