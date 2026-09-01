König Haakon VIII. hat Verfassungseid abgelegt

„Ich verspreche und schwöre, das Königreich Norwegen in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und seinen Gesetzen zu regieren, so wahr mir Gott, der Allmächtige und Allwissende, helfe!“ Der neue König von Norwegen, Haakon VIII., hat am Dienstag im Parlament von Norwegen mit Sitz im Stortingsgebäude in Oslo den Verfassungseid geschworen.
Kronprinzessin Ingrid Alexandra begleitete ihren Vater und stand am Thron neben ihm. Die Thronfolgerin legte ebenfalls einen Eid ab, aber in schriftlicher Form. Haralds Witwe Königin Sonja und Haakons Sohn Prinz Sverre Magnus verfolgten Haakons Eid im Parlament.
Königin Mette-Marit fehlte wegen gesundheitlicher Probleme nach ihrer Lungentransplantation.
„Alt for Norge“ – „Alles für Norwegen“
Nachdem der König den Schwur geleistet hatte, wandte er sich an das Parlament und erklärte: „Herr Präsident des Stortings, bei diesem ersten Treffen zwischen den gewählten Volksvertretern und mir als König von Norwegen möchte ich meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass die guten Beziehungen, die zwischen dem Storting und meinem Vater, König Harald, meinem Großvater, König Olav, und meinem Urgroßvater, König Haakon, bestanden, erhalten und im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen des Landes weiterentwickelt werden können.“
Die Königin und ich versichern Ihnen, dass wir bereit sind, uns für das Land und das Volk einzusetzen.
König Haakon VIII.
Und weiter: „Die Königin und ich versichern Ihnen, dass wir bereit sind, uns für das Land und das Volk einzusetzen. In dieser Tradition habe ich als König von Norwegen auch das Motto ,Alles für Norwegen‘ (,Alt for Norge‘) angenommen.“
Rückhalt für Monarchie in Norwegen nach Tod von Harald V. gewachsen
Nach dem Tod des äußerst beliebten Königs Harald V. hat die norwegische Monarchie weiter an Rückhalt gewonnen.
Laut einer Umfrage des Instituts Norstat unterstützen 72 Prozent, also fast drei Viertel der Norweger die Monarchie in ihrem Land. Nur 20 Prozent der Befragten sprachen sich für eine andere Staatsform aus, 8 Prozent waren unentschieden.
Infolge mehrerer Skandale war die Zustimmungsrate für die norwegische Monarchie im Februar auf 60 Prozent gesunken. 27 Prozent der Bürgerinnen und Bürger des skandinavischen Landes wünschten sich damals eine andere Staatsform.
Nach Haralds Tod automatisch König
Der wegen seiner bescheidenen und bodenständigen Art weithin geachtete König Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Mit seinem Tod wurde sein Sohn Haakon neuer König. Der 53-Jährige legt am Dienstag als Haakon VIII. seinen Eid vor dem norwegischen Parlament ab, eine Krönungszeremonie gibt es in Norwegen seit 1908 nicht mehr.
Negative Schlagzeilen
Neue Königin ist Haakons Frau Mette-Marit. Die 53-Jährige war in den vergangenen Monaten wegen ihrer Freundschaft mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und des Vergewaltigungsprozesses ihres Sohnes Marius Borg Höiby in die Negativ-Schlagzeilen.
Der 29-Jährige war im Juni wegen zwei Vergewaltigungen zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen das Urteil hat er Berufung eingelegt.
Seit Mitte Juli verbüßt er seine Strafe im Hausarrest und trägt eine elektronische Fußfessel. Er ist Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung vor ihrer Hochzeit mit Haakon und gehört formell nicht dem Königshaus an.
Öffentliche Aufbahrung bis zur Beisetzung
Am Vorabend von Haralds Tod hatte Höiby die Erlaubnis erhalten, den Monarchen im Krankenhaus zu besuchen. Er gehörte auch zu denjenigen die Haralds Sarg bei dessen Überführung in die Schlosskapelle trugen. Außerdem darf er an der für den 9. September geplanten Beisetzung von Harald V. teilnehmen.
Die Norweger können ab Dienstagnachmittag persönlich von Harald V. Abschied nehmen. Die Schlosskapelle ist ab 14.00 Uhr bis zum Vorabend der Beerdigung für Trauernde geöffnet, die dort langsam am dort aufgebahrten Sarg vorbeigehen können.
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