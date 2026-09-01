König Haakon VIII. hat Verfassungseid abgelegt

„Alt for Norge“ – „Alles für Norwegen“

Nachdem der König den Schwur geleistet hatte, wandte er sich an das Parlament und erklärte: „Herr Präsident des Stortings, bei diesem ersten Treffen zwischen den gewählten Volksvertretern und mir als König von Norwegen möchte ich meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass die guten Beziehungen, die zwischen dem Storting und meinem Vater, König Harald, meinem Großvater, König Olav, und meinem Urgroßvater, König Haakon, bestanden, erhalten und im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen des Landes weiterentwickelt werden können.“