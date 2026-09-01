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„Ich schwöre“

König Haakon VIII. hat Verfassungseid abgelegt

Royals
01.09.2026 13:15
König Haakon VIII. legt im norwegischen Parlament in Oslo seinen Eid auf die Verfassung ab. ...
König Haakon VIII. legt im norwegischen Parlament in Oslo seinen Eid auf die Verfassung ab. Neben ihm verfolgt seine Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, die feierliche Zeremonie aufmerksam.(Bild: AP/Lise Öserud)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Ich verspreche und schwöre, das Königreich Norwegen in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und seinen Gesetzen zu regieren, so wahr mir Gott, der Allmächtige und Allwissende, helfe!“ Der neue König von Norwegen, Haakon VIII., hat am Dienstag im Parlament von Norwegen mit Sitz im Stortingsgebäude in Oslo den Verfassungseid geschworen. 

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Kronprinzessin Ingrid Alexandra begleitete ihren Vater und stand am Thron neben ihm. Die Thronfolgerin legte ebenfalls einen Eid ab, aber in schriftlicher Form. Haralds Witwe Königin Sonja und Haakons Sohn Prinz Sverre Magnus verfolgten Haakons Eid im Parlament. 

Königin Mette-Marit fehlte wegen gesundheitlicher Probleme nach ihrer Lungentransplantation. 

König Haakon versprach, dass er sich für Land und Volk einsetzen werde und das Motto: „Alles für ...
König Haakon versprach, dass er sich für Land und Volk einsetzen werde und das Motto: „Alles für Norwegen“ gewählt habe.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

„Alt for Norge“ – „Alles für Norwegen“
Nachdem der König den Schwur geleistet hatte, wandte er sich an das Parlament und erklärte: „Herr Präsident des Stortings, bei diesem ersten Treffen zwischen den gewählten Volksvertretern und mir als König von Norwegen möchte ich meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass die guten Beziehungen, die zwischen dem Storting und meinem Vater, König Harald, meinem Großvater, König Olav, und meinem Urgroßvater, König Haakon, bestanden, erhalten und im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen des Landes weiterentwickelt werden können.“

Zitat Icon

Die Königin und ich versichern Ihnen, dass wir bereit sind, uns für das Land und das Volk einzusetzen.

König Haakon VIII. 

Und weiter: „Die Königin und ich versichern Ihnen, dass wir bereit sind, uns für das Land und das Volk einzusetzen. In dieser Tradition habe ich als König von Norwegen auch das Motto ,Alles für Norwegen‘ (,Alt for Norge‘) angenommen.“

Für Ingrid Alexandra war es ein historischer Auftritt: Sie war die erste Thronfolgerin, die beim ...
Für Ingrid Alexandra war es ein historischer Auftritt: Sie war die erste Thronfolgerin, die beim Eid dabei war. Sie übernahm dabei auch die Rolle ihrer Mutter, Königin Mette-Marit.(Bild: AP/HÃ¥kon Mosvold Larsen)

Rückhalt für Monarchie in Norwegen nach Tod von Harald V. gewachsen
Nach dem Tod des äußerst beliebten Königs Harald V. hat die norwegische Monarchie weiter an Rückhalt gewonnen.

Haakon und seine Tochter Ingrid nahmen erstmals am Thron Platz. Die Kronprinzessin wird, solange ...
Haakon und seine Tochter Ingrid nahmen erstmals am Thron Platz. Die Kronprinzessin wird, solange ihre Mutter, Königin Mette-Marit, sich gesundheitlich schonen muss, vermutlich mehr Termine an der Seite ihres Vaters wahrnehmen.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Laut einer Umfrage des Instituts Norstat unterstützen 72 Prozent, also fast drei Viertel der Norweger die Monarchie in ihrem Land. Nur 20 Prozent der Befragten sprachen sich für eine andere Staatsform aus, 8 Prozent waren unentschieden. 

Der neue norwegische König, Haakon VIII., auf dem Weg ins Parlament.
Der neue norwegische König, Haakon VIII., auf dem Weg ins Parlament.(Bild: AFP/JAVAD PARSA)

Infolge mehrerer Skandale war die Zustimmungsrate für die norwegische Monarchie im Februar auf 60 Prozent gesunken. 27 Prozent der Bürgerinnen und Bürger des skandinavischen Landes wünschten sich damals eine andere Staatsform.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra kam gemeinsam mit ihrer Großmutter Königin Sonja ins Parlament.
Kronprinzessin Ingrid Alexandra kam gemeinsam mit ihrer Großmutter Königin Sonja ins Parlament.(Bild: EPA/JAVAD PARSA / POOL)
Die Thronfolgerin legte ihren Amtseid vor dem Parlament schriftlich ab.
Die Thronfolgerin legte ihren Amtseid vor dem Parlament schriftlich ab.(Bild: AFP/TERJE PEDERSEN)

Nach Haralds Tod automatisch König
Der wegen seiner bescheidenen und bodenständigen Art weithin geachtete König Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Mit seinem Tod wurde sein Sohn Haakon neuer König. Der 53-Jährige legt am Dienstag als Haakon VIII. seinen Eid vor dem norwegischen Parlament ab, eine Krönungszeremonie gibt es in Norwegen seit 1908 nicht mehr.

Der Sarg des verstorbenen Monarchen ist in der Schlosskapelle aufgebahrt und kann von Trauernden ...
Der Sarg des verstorbenen Monarchen ist in der Schlosskapelle aufgebahrt und kann von Trauernden besucht werden.(Bild: EPA/CORNELIUS POPPE / POOL)

Negative Schlagzeilen
Neue Königin ist Haakons Frau Mette-Marit. Die 53-Jährige war in den vergangenen Monaten wegen ihrer Freundschaft mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und des Vergewaltigungsprozesses ihres Sohnes Marius Borg Höiby in die Negativ-Schlagzeilen.

Der 29-Jährige war im Juni wegen zwei Vergewaltigungen zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen das Urteil hat er Berufung eingelegt.

„Danke“ steht auf dem Trauerband des Kranzes, den König Haakon VIII., Königin Mette-Marit, ...
„Danke“ steht auf dem Trauerband des Kranzes, den König Haakon VIII., Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby für König Harald niedergelegt haben.(Bild: AFP/CORNELIUS POPPE)

Seit Mitte Juli verbüßt er seine Strafe im Hausarrest und trägt eine elektronische Fußfessel. Er ist Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung vor ihrer Hochzeit mit Haakon und gehört formell nicht dem Königshaus an.

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Öffentliche Aufbahrung bis zur Beisetzung
Am Vorabend von Haralds Tod hatte Höiby die Erlaubnis erhalten, den Monarchen im Krankenhaus zu besuchen. Er gehörte auch zu denjenigen die Haralds Sarg bei dessen Überführung in die Schlosskapelle trugen. Außerdem darf er an der für den 9. September geplanten Beisetzung von Harald V. teilnehmen.

Die Norweger können ab Dienstagnachmittag persönlich von Harald V. Abschied nehmen. Die Schlosskapelle ist ab 14.00 Uhr bis zum Vorabend der Beerdigung für Trauernde geöffnet, die dort langsam am dort aufgebahrten Sarg vorbeigehen können.

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