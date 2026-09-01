Stadtrat zog Swingerparty im Rathaus durch

Stadtverwaltung war „nicht sonderlich kooperativ“

Die Veranstaltung war als „kommunalpolitischer Stammtisch“ angekündigt. Obwohl er gerne die Werbetrommel für seine „politische Swingerparty“ gerührt hätte, sei dies „einfach die pragmatischste Lösung“ gewesen. „Am liebsten wäre mir gewesen, die Swingerparty mit einem großen Artikel im Amtsblatt und auch auf Joyclub (Anm: eine Plattform für Sexkontakte) zu bewerben. Aber diesbezüglich schien mir die Stadtverwaltung nicht sonderlich kooperativ zu sein. Da wären dann wahrscheinlich auch mehr Leute gekommen“, so Ferrat.