Klopapiermangel führt zu Wechsel bei Staatsbahn

Keine Akteneinsicht

Es war indes nicht das einzige Problem des scheidenden Bahnchefs. Wie das Nachrichtenportal „Seznam Zpravy“ jüngst berichtete, verlor der Jurist Krapinec seine Berechtigung, Akten mit der Geheimhaltungsstufe „Vertraulich“ einzusehen. Voraussetzung für die Erlaubnis ist ein umfangreicher Hintergrundcheck durch das Nationale Sicherheitsamt (NBU). Krapinec sagte in einer Stellungnahme, er ziehe sich aus „privaten Gründen“ zurück.