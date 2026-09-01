Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Völlige Schande“

Klopapiermangel führt zu Wechsel bei Staatsbahn

Viral
01.09.2026 13:30
Jährlich rund drei Millionen Klopapierrollen werden in Zugtoiletten zur Verfügung gestellt – ...
Jährlich rund drei Millionen Klopapierrollen werden in Zugtoiletten zur Verfügung gestellt – dennoch ist die Menge nicht ausreichend.(Bild: Andrey - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Kritik unter anderem an fehlendem Toilettenpapier auf den Zugtoiletten gibt es einen Führungswechsel bei der tschechischen Staatsbahn. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zuvor hatte Parlamentspräsident Tomio Okamura den bisherigen Bahnchef Michal Krapinec hart ins Gericht genommen. Er habe viele Beschwerdebriefe von Bürgern wegen fehlenden Toilettenpapiers in den Zügen erhalten, so der ultrarechte Politiker im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT. Die Situation sei eine „völlige Schande“. Ein Bahnsprecher konterte, dass der Konzern jährlich rund drei Millionen Rollen bereitstelle.

Keine Akteneinsicht
Es war indes nicht das einzige Problem des scheidenden Bahnchefs. Wie das Nachrichtenportal „Seznam Zpravy“ jüngst berichtete, verlor der Jurist Krapinec seine Berechtigung, Akten mit der Geheimhaltungsstufe „Vertraulich“ einzusehen. Voraussetzung für die Erlaubnis ist ein umfangreicher Hintergrundcheck durch das Nationale Sicherheitsamt (NBU). Krapinec sagte in einer Stellungnahme, er ziehe sich aus „privaten Gründen“ zurück.

Erste Frau im Amt
Die studierte Ingenieurin Lenka Hamplova übernimmt nun das Ruder bei Ceske drahy (CD) – als erste Frau in dem Amt. Sie folgt Krapinec als Vorstandsvorsitzende.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
01.09.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Spektakulärer Crash
Speedboat hebt bei Rennen mit 340 km/h ab
Polizei ohne Gnade
3400 Küsse auf Auto kommen Lenker teuer zu stehen
In China wurde ein berühmter Fake-Stunt nun Realität.
Wie Mercedes, nur echt
China-Autohersteller zieht Tunnel-Looping durch!
Betty Bromage ist die älteste „Wing Walkerin“ der Welt.
Extremes Hobby
97-Jährige ist älteste „Wing Walkerin“ der Welt
Denen ist nix heilig!
Dreiste Kidnapper zwängen in Indien Kuh in Auto
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
183.745 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
117.517 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
115.950 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1428 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1167 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1139 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Viral
„Völlige Schande“
Klopapiermangel führt zu Wechsel bei Staatsbahn
Kreativ-Event in Wien
„Art & Bubbles“ bei Schlumberger: Lohnt sich das?
Spektakulärer Crash
Speedboat hebt bei Rennen mit 340 km/h ab
Pensionen steigen
Ausgleichszulage: Wer kriegt sie, was ändert sich?
Vor Jahren verkauft
Feuerwehrauto fuhr von Donnersbach nach Kirgistan
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf