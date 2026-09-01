Klopapiermangel führt zu Wechsel bei Staatsbahn

Nach Kritik unter anderem an fehlendem Toilettenpapier auf den Zugtoiletten gibt es einen Führungswechsel bei der tschechischen Staatsbahn.
Zuvor hatte Parlamentspräsident Tomio Okamura den bisherigen Bahnchef Michal Krapinec hart ins Gericht genommen. Er habe viele Beschwerdebriefe von Bürgern wegen fehlenden Toilettenpapiers in den Zügen erhalten, so der ultrarechte Politiker im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT. Die Situation sei eine „völlige Schande“. Ein Bahnsprecher konterte, dass der Konzern jährlich rund drei Millionen Rollen bereitstelle.
Keine Akteneinsicht
Es war indes nicht das einzige Problem des scheidenden Bahnchefs. Wie das Nachrichtenportal „Seznam Zpravy“ jüngst berichtete, verlor der Jurist Krapinec seine Berechtigung, Akten mit der Geheimhaltungsstufe „Vertraulich“ einzusehen. Voraussetzung für die Erlaubnis ist ein umfangreicher Hintergrundcheck durch das Nationale Sicherheitsamt (NBU). Krapinec sagte in einer Stellungnahme, er ziehe sich aus „privaten Gründen“ zurück.
Erste Frau im Amt
Die studierte Ingenieurin Lenka Hamplova übernimmt nun das Ruder bei Ceske drahy (CD) – als erste Frau in dem Amt. Sie folgt Krapinec als Vorstandsvorsitzende.
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