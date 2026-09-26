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„Nicht nur Hundemenschen sollten sich auskennen“

Leben
26.09.2026 17:59
Denise Killmeyer mit ihrem Silken Windsprite „Bumblebee“, der anders als z.B. ein Pitbullterrier ...
Denise Killmeyer mit ihrem Silken Windsprite „Bumblebee“, der anders als z.B. ein Pitbullterrier (li.) kein Listenhund in Wien ist.(Bild: Krone-Collage/Regine Stremnitzer, stock.adobe.com/Mary Swift)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Seit 1. Juli sind österreichweit Sachkundekurse verpflichtend, wenn man sich einen Hund anschaffen möchte. Eine Hundetrainerin erklärt, inwiefern Wiener einen Vorsprung haben, was an den neuen Regularien (weniger) gut ist und welche „Verteufelungen“ enden müssen.

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Ja, es hat in der Tat etwas von Postkartenidylle. Hinten das herrliche Bergpanorama, davor auf einer saftig grünen Wiese die lachende „Hundemama“, die mit ihrem „zweijährigen Silken-Windsprite-Bub Bumblebee“ das Fotoshooting bei Traumwetter genießt. Dass sich beide pudelwohl fühlen, ist sonnenklar und nicht im Geringsten „gestellt“.

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