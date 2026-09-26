„Nicht nur Hundemenschen sollten sich auskennen“

Ja, es hat in der Tat etwas von Postkartenidylle. Hinten das herrliche Bergpanorama, davor auf einer saftig grünen Wiese die lachende „Hundemama“, die mit ihrem „zweijährigen Silken-Windsprite-Bub Bumblebee“ das Fotoshooting bei Traumwetter genießt. Dass sich beide pudelwohl fühlen, ist sonnenklar und nicht im Geringsten „gestellt“.