Karriere, Kinder oder beides? Der neue Lebensplan

Es war einmal ein Traum, der ziemlich klar umrissen war: der richtige Partner, zwei Kinder, Haus mit Garten und wenn all das erreicht war, hatte „frau“ ihr Lebensziel erfüllt. Für viele Mütter und Großmütter im Land war genau das die Krönung des eigenen Lebensentwurfs. Heute klingt diese Vorstellung für viele junge Frauen fast wie aus einer anderen Welt. Zwischen Bachelor-, Masterstudium und dem Wunsch nach Selbstbestimmung hat sich ein neues Ideal breitgemacht und es ist alles andere als eindimensional.