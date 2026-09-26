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Familie, Job UND Glück

Karriere, Kinder oder beides? Der neue Lebensplan

Burgenland
26.09.2026 07:00
Traumjob oder Kinderwunsch? Junge Frauen wollen heute immer öfters beides. Doch der Spagat ...
Traumjob oder Kinderwunsch? Junge Frauen wollen heute immer öfters beides. Doch der Spagat zwischen Karriere und Familie hat seinen Preis.(Bild: Geber86 - stock.adobe.com)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Karriere oder Kinder? Für junge Frauen lautet die Antwort längst nicht mehr „oder“. Sie wollen beides und am besten nichts dafür opfern. Doch zwischen Traumjob und Kinderwunsch lauert eine Frage, über die kaum jemand gerne spricht: Was, wenn sich das Leben nicht an den perfekten Plan hält?

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Es war einmal ein Traum, der ziemlich klar umrissen war: der richtige Partner, zwei Kinder, Haus mit Garten und wenn all das erreicht war, hatte „frau“ ihr Lebensziel erfüllt. Für viele Mütter und Großmütter im Land war genau das die Krönung des eigenen Lebensentwurfs. Heute klingt diese Vorstellung für viele junge Frauen fast wie aus einer anderen Welt. Zwischen Bachelor-, Masterstudium und dem Wunsch nach Selbstbestimmung hat sich ein neues Ideal breitgemacht und es ist alles andere als eindimensional.

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