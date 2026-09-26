„Unser Hannes würde sich im Grab umdrehen!“

Das berühmte goldene Wiener Herz schlägt wohl nicht in der Magistratsabteilung 50. Grund für die harsche Annahme ist der schockierende Fall rund um den beliebten Automechaniker Hannes Rauch (†). Im Frühjahr 2025 erhielt der fleißige Simmeringer die Diagnose „aggressiver Hirntumor“. Nach einem Schlaganfall war er wenig später teilweise gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen.