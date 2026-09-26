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Amt lehnt Förderung ab

„Unser Hannes würde sich im Grab umdrehen!“

Wien
26.09.2026 17:55
Hermine Rauch trauert um ihren Sohn Hannes. Zum täglichen Schmerz kommt auch der Verlust des ...
Hermine Rauch trauert um ihren Sohn Hannes. Zum täglichen Schmerz kommt auch der Verlust des Notgroschens hinzu.(Bild: Josef Poyer)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Ein bösartiger Gehirntumor zwingt einen Automechaniker aus Wien in den Rollstuhl. Nach einem Badumbau lehnt das Magistrat die Förderung aber ab. Er stirbt – jetzt wird wild gestritten ...

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Das berühmte goldene Wiener Herz schlägt wohl nicht in der Magistratsabteilung 50. Grund für die harsche Annahme ist der schockierende Fall rund um den beliebten Automechaniker Hannes Rauch (†). Im Frühjahr 2025 erhielt der fleißige Simmeringer die Diagnose „aggressiver Hirntumor“. Nach einem Schlaganfall war er wenig später teilweise gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen.

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