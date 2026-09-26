Judoka holten drei Titel bei Staatsmeisterschaft

Am frühesten stand bereits der Titel für Hoffnung Michaela Höllwart fest. In Abwesenheit ihrer Schwester Maria (bei der WM dabei) sicherte sie sich überlegen den Titel im Schwergewicht über 78 Kilogramm. Ebenso über Gold freuten sich zudem Marlene Schinwald (JU Flachgau) bis 57 kg und Sanjindo-Tiger Kilian Wallner. Der traf im Finale bis 90 auf PSV-Frontmann Tim Schwarzl und feierte den Titel in einem reinen Salzburger Duell.