Judoka holten drei Titel bei Staatsmeisterschaft

Ohne die geschonten WM-Teilnehmer stiegen die Chancen aller anderen Starter bei der Judo-Staatsmeisterschaft in Oberwart auf Edelmetall. Von denen vielen zwar etliche verletzt aus. Trotzdem gab es dreimal Gold aus Salzburger Sicht.
Am frühesten stand bereits der Titel für Hoffnung Michaela Höllwart fest. In Abwesenheit ihrer Schwester Maria (bei der WM dabei) sicherte sie sich überlegen den Titel im Schwergewicht über 78 Kilogramm. Ebenso über Gold freuten sich zudem Marlene Schinwald (JU Flachgau) bis 57 kg und Sanjindo-Tiger Kilian Wallner. Der traf im Finale bis 90 auf PSV-Frontmann Tim Schwarzl und feierte den Titel in einem reinen Salzburger Duell.
Weitere Medaillen gab es natürlich auch: Bis 63 Kilogramm verlor Flachgau-Athletin Helena Rottenhofer ihr Finale, holte Silber. Das dritte Straßwalchen-Edelmetall ging an Franziska Kaiser mit Bronze bis 52. Die Herren komplettierten mit zwei weiteren Bronzenen die Ausbeute: Die Bischofshofner Moritz Höllwart (bis 90) und Michael Niederdorfer (über 100) schrieben auch an.
Außeneinsatz in Wien
Die drei Sanjindo-WM-Starter Thomas Scharfetter, Elena Dengg und Maria Höllwart repräsentierten derweil ihre Dienstgeber beim Tag des Sports in Wien. Und nahmen bei der Gelegenheit den Ehrenpreis des Sportministeriums für ihr Lebenswerk im Namen von Sanjindo-Sportchefin Marianne Niederdorfer entgegen.
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