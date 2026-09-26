Familienfreundlich? Manche Firmen nur am Papier

Betriebskindergarten, Gleitzeit oder sogar Sonderurlaub für den Kindergeburtstag: Unternehmen lassen sich einiges einfallen, um für Eltern attraktiv zu sein. Dafür gibt es in Österreich auch ein offizielles Gütezeichen: „berufundfamilie“. Doch eine „Krone“-Recherche zeigt: Zwischen ausgezeichnetem Konzept und gelebtem Arbeitsalltag können offenbar Welten liegen.