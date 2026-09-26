Norris wütet: „Er hat in der F1 nichts zu suchen!“

Briatore denkt über Konsequenzen nach

Bei Alpine sorgte der Crash für Ärger. Weil auch Gasly ausschied, blieb das Team in Baku ohne Punkte. „Natürlich bin ich über den Ausgang des heutigen Rennens äußerst enttäuscht, da wir dadurch wertvolle Punkte im Kampf um die Meisterschaft verloren haben“, erklärte Flavio Briatore. „Solche Vorfälle sollten nicht passieren.“ Der Alpine-Boss entschuldigte sich zudem bei McLaren und Norris und kritisierte Colapinto deutlich: „Ich weiß, dass Franco die volle Verantwortung dafür übernommen hat, wie es auch sein sollte. [...] Für einen Fahrer mit seiner Erfahrung war das ein sehr schlechtes Manöver.“