FPÖ kritisiert scharf, fordert Karners Rücktritt

Landbauer: „Modell auch in Praxis nicht besser“

Heftige Kritik gibt es auch aus Niederösterreich. FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer sieht die Polizeireform als gescheitert an. „Ein Modell, das bereits am Papier nur Nachteile für unsere selbstlosen und fleißigen Polizisten bringt, wird auch in der Praxis nicht besser. Und der beratungsresistente ÖVP-Innenminister kann es einfach nicht: Das hat er mit seiner Asylpolitik eindrucksvoll bewiesen und untermauert dies nun einmal mehr. Daher muss der Innenminister das Handtuch werfen – am besten gleich die gesamte Bundesregierung.“