City droht Super-GAU: „Die Hölle bricht los!“

Gewinnt Liverpool-Legende Steven Gerrard doch noch die Premier League? Auf der Insel scheint alles möglich. Denn Man City droht nach dem Liga-Urteil der Super-GAU – selbst ein Ausschluss ist nicht mehr unrealistisch. Die „Krone“ kennt die Hintergründe zum großen Scheichklub-Beben.
Über vier Jahre lief die Untersuchung, drei das Verfahren. Nun gab es den großen Knall: Manchester City wurde von einer unabhängigen Kommission in 114 von 115 Fällen schuldig gesprochen. Nach dem Urteil drohen ein Mega-Punkteabzug, Transfersperre, Titel-Aberkennungen oder sogar der Zwangsabstieg. Die „Skyblues“ hatten zwischen 2009 und 2018 Finanzangaben verschleiert, gegen UEFA-Regeln verstoßen sowie Spieler- und Trainerausgaben nicht vollständig ausgewiesen.
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