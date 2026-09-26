City droht Super-GAU: „Die Hölle bricht los!“

Über vier Jahre lief die Untersuchung, drei das Verfahren. Nun gab es den großen Knall: Manchester City wurde von einer unabhängigen Kommission in 114 von 115 Fällen schuldig gesprochen. Nach dem Urteil drohen ein Mega-Punkteabzug, Transfersperre, Titel-Aberkennungen oder sogar der Zwangsabstieg. Die „Skyblues“ hatten zwischen 2009 und 2018 Finanzangaben verschleiert, gegen UEFA-Regeln verstoßen sowie Spieler- und Trainerausgaben nicht vollständig ausgewiesen.