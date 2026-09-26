Vor Titelfinale mit 160 km/h durch Marokkos Wüste

Natürlich kann immer alles passieren – aber mit dem Vorsprung von 14 Punkten auf Michael Kratzer hat Michael Sandner vorm Finale der Motocross-Staatsmeisterschaft in Kirchschlag eine Hand schon auf dem Pokal in der „Königsklasse“ MX Open. „Der Titel würde mir schon sehr viel bedeuten, er wäre der Höhepunkt meiner Karriere. Ich habe sehr lange darauf hingearbeitet. Höheres werde ich wohl nicht mehr erreichen, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste“, so der 27-Jährige aus Rainbach.