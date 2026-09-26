Bulls zündeten ein Feuerwerk beim „Zwanziger“

Der gratulierte seiner Mannschaft und der ganzen Organisation. „Wir haben in der Vorbereitung vieles richtig gemacht, heute ist uns einiges gelungen. Es gibt aber noch Luft nach oben. Jetzt wird gefeiert, morgen geht der Fokus aber schon auf das nächste Match“, so Artamonov. Gleich nach seinem ersten nationalen Pflichtspiel für die Bulls lief Daniel Köppel mit dem Supercup-Pokal eine Ehrenrunde durch Walfersam. Dort, wo der Ex-Oberwarter im Mai noch den Meisterpokal verloren hatte. „Es war ein perfekter Start in die Saison für uns, darauf können wir aufbauen. Das Selbstvertrauen stimmt, wir müssen aber auch einige Fehler analysieren.“