Bulls zündeten ein Feuerwerk beim „Zwanziger“

Ein Titel im Basketball wird vergeben – und Kapfenberg stemmt am Ende den Pokal. Genauso, wie die letzte Saison im Mai mit dem gewonnenen Meistertitel in Walfersam gegen Oberwart geendet hatte, genauso starteten die neuen Bulls von Coach Klym Artamonov in die aktuelle Spielzeit. 101:78 im Supercup gegen Wels, das nie auch nur in die Nähe des Sieges kam.
Damit wurde nicht nur der 20. Titel der Vereinsgeschichte der Obersteirer fixiert, sondern die Bulls untermauerten in der ersten Runde der neuen Superliga eindrucksvoll ihre Ansprüche, wieder zu einer Titel-Dynastie zu werden, die man zwischen 2017 und 2020 war. Etwas schade, dass der Raketenstart von Neo-Center Köppel und Co. nicht vor einer größeren Kulisse als den geschätzten 400 Fans stattgefunden hat
Dass Kapfenberg auch auf die Abgänge von drei Top-Spielern wie Jones, Green und Fields (alle US) im Sommer die richtigen Antworten im Kader finden konnte, zeigten die Topscorer Mwani Wilkinson und Zach Darko-Kelly (je 19 Punkte) eindrucksvoll. Da applaudierte auch Alexander Wronski an der Outlinie.
Applaus vom Neo-Chef
Der frühere Kapfenberg-Profi übernimmt neuerdings eine größere Rolle im sportlichen Bereich und im Präsidium des achtfachen Meisters. „Es ist beeindruckend, wie die Burschen spielen. Sie sind ja erst am Donnerstag vom Europacup in der Schweiz (Anm. 94:71-Sieg) zurückgekommen. Der Umbruch im Sommer war groß, aber mit Zotov haben wir unseren Spielmacher gehalten. Und mit Klym (Anm. Artamonov) haben wir einen sehr starken Trainer.“
Der gratulierte seiner Mannschaft und der ganzen Organisation. „Wir haben in der Vorbereitung vieles richtig gemacht, heute ist uns einiges gelungen. Es gibt aber noch Luft nach oben. Jetzt wird gefeiert, morgen geht der Fokus aber schon auf das nächste Match“, so Artamonov. Gleich nach seinem ersten nationalen Pflichtspiel für die Bulls lief Daniel Köppel mit dem Supercup-Pokal eine Ehrenrunde durch Walfersam. Dort, wo der Ex-Oberwarter im Mai noch den Meisterpokal verloren hatte. „Es war ein perfekter Start in die Saison für uns, darauf können wir aufbauen. Das Selbstvertrauen stimmt, wir müssen aber auch einige Fehler analysieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.