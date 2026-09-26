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Supercup-Sieg

Bulls zündeten ein Feuerwerk beim „Zwanziger“

Sport-Mix
26.09.2026 18:01
Krstic und die Bulls feierten mit den Fans und dem Supercup-Pokal.
Krstic und die Bulls feierten mit den Fans und dem Supercup-Pokal.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Ein Titel im Basketball wird vergeben – und Kapfenberg stemmt am Ende den Pokal. Genauso, wie die letzte Saison im Mai mit dem gewonnenen Meistertitel in Walfersam gegen Oberwart geendet hatte, genauso starteten die neuen Bulls von Coach Klym Artamonov in die aktuelle Spielzeit. 101:78 im Supercup gegen Wels, das nie auch nur in die Nähe des Sieges kam.

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Damit wurde nicht nur der 20. Titel der Vereinsgeschichte der Obersteirer fixiert, sondern die Bulls untermauerten in der ersten Runde der neuen Superliga eindrucksvoll ihre Ansprüche, wieder zu einer Titel-Dynastie zu werden, die man zwischen 2017 und 2020 war. Etwas schade, dass der Raketenstart von Neo-Center Köppel und Co. nicht vor einer größeren Kulisse als den geschätzten 400 Fans stattgefunden hat

Dass Kapfenberg auch auf die Abgänge von drei Top-Spielern wie Jones, Green und Fields (alle US) im Sommer die richtigen Antworten im Kader finden konnte, zeigten die Topscorer Mwani Wilkinson und Zach Darko-Kelly (je 19 Punkte) eindrucksvoll. Da applaudierte auch Alexander Wronski an der Outlinie.

Daniel Köppel gewann nach dem ersten nationalen Pflichtspiel gleich einen Titel.
Daniel Köppel gewann nach dem ersten nationalen Pflichtspiel gleich einen Titel.(Bild: Basketballl Austria/J. Randeu)

Applaus vom Neo-Chef 
Der frühere Kapfenberg-Profi übernimmt neuerdings eine größere Rolle im sportlichen Bereich und im Präsidium des achtfachen Meisters. „Es ist beeindruckend, wie die Burschen spielen. Sie sind ja erst am Donnerstag vom Europacup in der Schweiz (Anm. 94:71-Sieg) zurückgekommen. Der Umbruch im Sommer war groß, aber mit Zotov haben wir unseren Spielmacher gehalten. Und mit Klym (Anm. Artamonov) haben wir einen sehr starken Trainer.“

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Der gratulierte seiner Mannschaft und der ganzen Organisation. „Wir haben in der Vorbereitung vieles richtig gemacht, heute ist uns einiges gelungen. Es gibt aber noch Luft nach oben. Jetzt wird gefeiert, morgen geht der Fokus aber schon auf das nächste Match“, so Artamonov. Gleich nach seinem ersten nationalen Pflichtspiel für die Bulls lief Daniel Köppel mit dem Supercup-Pokal eine Ehrenrunde durch Walfersam. Dort, wo der Ex-Oberwarter im Mai noch den Meisterpokal verloren hatte. „Es war ein perfekter Start in die Saison für uns, darauf können wir aufbauen. Das Selbstvertrauen stimmt, wir müssen aber auch einige Fehler analysieren.“ 

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