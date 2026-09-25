Diese Botschaft richtet Mittermeier an Ludwig

Mit seinem Lucky Punch Comedy Club bietet Michael Mittermeier Talenten in Wien eine Bühne – etwa Niko Nagl, der aktuell mit seinem Programm „Antiheld“ unterwegs ist. Was beide voneinander lernen können, was Mittermeier davor bewahrt, zum klischeehaften „alten weißen Mann“ zu werden, und welche Botschaft er nach dem Wirbel um den abgesagten „Kultur-Euro“ an Bürgermeister Michael Ludwig richtet, erzählten die beiden Kabarettisten Birgit Waldsam im krone.tv-Studio.
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