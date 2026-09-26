700.000 beteten gemeinsam mit dem Papst in Paris

Papst: „Nichts auf Erden kann jemals ganz zufriedenstellen“

Auf der Suche nach Sinn müsse man anerkennen, dass die Menschen auf Erden nichts jemals voll und ganz zufriedenstellen könne, sagte der Papst laut Kathpress in seiner Predigt. „Wenn wir glauben, unsere Aufgabe sei endlich erfüllt und unsere Anstrengungen hätten sich gelohnt, taucht sehr oft die innere Leere wieder auf“, so der Papst. Und um diese zu füllen, suchten die Menschen mitunter nach neuen Genüssen, nur um dieses innere Unbehagen nicht zu spüren. Doch nur Gott könne diese innere Leere füllen, erklärte Leo XIV.