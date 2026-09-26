Bodenfrost! Auf Spätsommer-Tag folgt kalte Nacht

Von den spätsommerlichen Temperaturen, die tagsüber in Österreich herrschten, fehlt in der Nacht dann jegliche Spur. Mit zwischen etwa vier und zehn Grad Tiefstwert wird es einmal mehr recht frisch. In einigen inneralpinen Tälern könnte es sogar noch kälter werden, auch Bodenfrost ist laut Prognose vereinzelt möglich.