Bodenfrost! Auf Spätsommer-Tag folgt kalte Nacht

Nach einem spätsommerlich warmen und sehr sonnigen Samstag setzt sich das freundliche Wetter auch noch bis in den Abend fort. Zumeist bleibt es trocken, bis in die Nacht hinein. Die Temperaturen gehen nach Sonnenuntergang aber recht rasch zurück.
Der Himmel bleibt in den ersten Nachtstunden zunächst vielfach klar, ehe sich in den späteren Stunden vor allem in Tälern, Becken und entlang von Flüssen wieder Nebel- und Hochnebelfelder bilden können. Mit Regen muss aber kaum gerechnet werden.
Von den spätsommerlichen Temperaturen, die tagsüber in Österreich herrschten, fehlt in der Nacht dann jegliche Spur. Mit zwischen etwa vier und zehn Grad Tiefstwert wird es einmal mehr recht frisch. In einigen inneralpinen Tälern könnte es sogar noch kälter werden, auch Bodenfrost ist laut Prognose vereinzelt möglich.
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Nachdem sich letzte Nebelfelder im Laufe des Sonntagvormittags aufgelöst haben, verläuft der Tag – ähnlich wie der Samstag – einmal mehr mit viel Sonnenschein. Das Quecksilber klettert einmal mehr in die Höhe, erreicht werden etwa 19 bis 26 Grad. Genießen lautet die Devise!
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