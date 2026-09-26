Macht als Droge gegen die Sterblichkeit

Mit „Caligula“ von Albert Camus eröffnete das Linzer Theater Phönix seine neue Spielzeit, die unter dem Motto „Macht und Machmissbrauch“ steht. Im Mittelpunkt steht ein verrückter Tyrann, der Macht und Glück verwechselt. In der Inszenierung von Nicolas Charaux geht es auch um Systemkritik.