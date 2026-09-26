Brad Pitt: Filme, Frauen und sein Leben im Wandel!

Brad Pitt ist Hollywoods ewiger Schönling, doch hinter dem Lächeln steckt weit mehr. Große Filmhits, berühmte Frauen, eine turbulente Ehe und ein Leben im Rampenlicht: Mit 62 erfindet sich der zweifache Oscar-Gewinner neu und zeigt in „Eiserne Wildnis“ seine harte Seite. Wir blicken auf sein Leben.