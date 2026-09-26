Zu Hause eine Macht: ÖFB-Rekordserie soll halten

Sasa Kalajdzic wäre ein logischer Kandidat, Rangnick ist aber nicht frei von Bedenken. „Er ist natürlich ein wichtiger Spieler für uns. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben und dass er wieder auf dem Weg zu absoluter Bestform ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er eine gewisse Verletzungshistorie hat mit drei Kreuzbandrissen“, sagte der Deutsche über den LASK-Angreifer. „Es steht für mich über allem, dass wir schauen müssen, dass er absolut gesund bleibt und sich nicht erneut verletzt, schon gar nicht am Knie.“