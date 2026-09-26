Winkler will mit SPÖ anschieben statt aufschieben

Im Zelt ist es heiß an diesem Samstagnachmittag. Die SPÖ und ihr Vorsitzender Martin Winkler haben zum „Fest für Oberösterreich“ geladen – ausgerechnet in jenes Bierzelt am Urfahranermarkt in Linz, wo Herbert Kickl, Manfred Haimbuchner und Co. traditionell am 1. Mai gegen alles und jeden wettern.