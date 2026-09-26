60 Dollar für Brot: Jetzt spottet sogar Diskonter

60 Dollar für ein Brot? Ein Grazer Bäcker sorgt damit bekanntlich in New York für Schlagzeilen. Während sich im Netz viele über den Preis lustig machen, stehen Kunden Schlange. Jetzt mischt sich auch ein Supermarkt-Diskonter ein – mit einer ziemlich frechen Werbeaktion direkt vor der Bäckerei. Den Videobeitrag sehen Sie oben!