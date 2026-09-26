St. Pölten feiert siebten Sieg im siebten Spiel

St. Pölten gelang damit eine gelungene Generalprobe vor dem Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde des Women‘s Europa Cup, in dem es am Mittwoch bei Malmö FF einen 0:2-Rückstand aus der ersten Partie wettzumachen gilt. Red Bull Salzburg verbesserte sich mit einem 1:0-Erfolg beim Achten Rapid auf den fünften Rang. Neuer Sechster ist der LASK nach einem glücklichen 3:2-Erfolg bei der Vienna, die nur noch auf Position sieben zu finden ist.