St. Pölten feiert siebten Sieg im siebten Spiel

Der SKN St. Pölten hält auch nach dem siebten Saisonspiel in der Frauen-Bundesliga beim Punktemaximum.
Die Niederösterreicherinnen setzten sich am Samstag vor eigenem Publikum gegen die Spielgemeinschaft FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen 4:0 durch und liegen nun zwei Punkte vor dem ebenfalls noch unbesiegten Verfolger Sturm Graz an der Tabellenspitze. Magdalena Rukavina (33.), Lisa Ebert (50.), Amelie Woelki (56.) und Alma Aagaard (92.) sorgten für klare Verhältnisse.
St. Pölten gelang damit eine gelungene Generalprobe vor dem Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde des Women‘s Europa Cup, in dem es am Mittwoch bei Malmö FF einen 0:2-Rückstand aus der ersten Partie wettzumachen gilt. Red Bull Salzburg verbesserte sich mit einem 1:0-Erfolg beim Achten Rapid auf den fünften Rang. Neuer Sechster ist der LASK nach einem glücklichen 3:2-Erfolg bei der Vienna, die nur noch auf Position sieben zu finden ist.
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