Tiroler Wisent findet im Kaukasus neue Heimat

Es ist eine Reise, die kaum wundersamer sein könnte: Geboren und aufgewachsen im Innsbrucker Alpenzoo hat die junge Wisent-Kuh „Ina“ – nach Zwischenstopp bei Artgenossen im Tierpark Berlin und einem Spezialtransport durch die Lüfte im zerklüfteten Kaukasus – eine neue Heimat gefunden. Genau dort, wo einst ihre Vorfahren durch Wälder und Steppen streiften.
Es ist eine Reise, die kaum wundersamer sein könnte: Geboren und aufgewachsen im Innsbrucker Alpenzoo hat die junge Wisent-Kuh „Ina“ – nach Zwischenstopp bei Artgenossen im Tierpark Berlin und einem Spezialtransport durch die Lüfte im zerklüfteten Kaukasus – eine neue Heimat gefunden. Genau dort, wo einst ihre Vorfahren durch Wälder und Steppen streiften. Die Signale sind jedenfalls verheißungsvoll: „Ina“ hat sich – wie der umgehängte GPS-Sender meldet – ihrer Herde angeschlossen! Mehr noch: Ein offenbar „verliebtes“ Männchen weicht der jungen Tirolerin nicht von der Seite.
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