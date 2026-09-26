Spieler stimmten ab: Irland tritt gegen Israel an

Israels Militäroffensive in Gaza wird in Irland besonders kritisch gesehen. Nach Protesten, die einen Boykott der Länderspiele gegen Israel forderten, wurde im irischen Fußballverband bereits im Juli abgestimmt. Mit 75 Pro- und 32 Kontra-Stimmen sprachen sich die Mitglieder für ein Antreten aus. Ein Nichtantreten hätte wohl Sanktionen durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) und den Verlust von Millionen Euro zur Folge.