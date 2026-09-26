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Kein Handschlag

Spieler stimmten ab: Irland tritt gegen Israel an

Fußball International
26.09.2026 17:41
Das irische Nationalteam
Das irische Nationalteam(Bild: AP/Visar Kryeziu)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Irlands Nationalteamspieler haben über ein Antreten gegen Israel abgestimmt. Nach dem Votum steht fest, dass Irland am Sonntag in der Österreich-Gruppe der Nations League in Debrecen gegen Israel antritt.

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Laut David Courell, dem Geschäftsführer des irischen Fußballverbands (FAI), hatte am Samstagmorgen ein Spieler gegenüber dem Teamchef sein Unbehagen hinsichtlich der Austragung dieses Spiels zum Ausdruck gebracht und seine Absicht bekundet, aus dem Kader auszutreten.

(Bild: AP/Visar Kryeziu)

Israels Militäroffensive in Gaza wird in Irland besonders kritisch gesehen. Nach Protesten, die einen Boykott der Länderspiele gegen Israel forderten, wurde im irischen Fußballverband bereits im Juli abgestimmt. Mit 75 Pro- und 32 Kontra-Stimmen sprachen sich die Mitglieder für ein Antreten aus. Ein Nichtantreten hätte wohl Sanktionen durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) und den Verlust von Millionen Euro zur Folge.

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Konsultationen statt Training
Zuletzt äußerten auch Spieler Bedenken. „Ich finde nicht, dass das Spiel unbedingt stattfinden sollte, aber es findet nun einmal statt“, sagte etwa Mittelfeldakteur Jason Knight laut Medien. Die Pressekonferenz und das Training der Iren wurden am Samstag verzögert abgehalten. Gespräche zwischen Spielern, Trainern und Verbandsverantwortlichen liefen. Eine deutliche Mehrheit habe sich letztlich dafür ausgesprochen zu spielen, gab Courell zu Protokoll.

Heimar Hallgrimsson
Heimar Hallgrimsson(Bild: AP/Denes Erdos)

Irlands Teamchef Heimar Hallgrimsson hatte zuletzt gesagt: „Wir spielen nicht mit Genozid, wir spielen gegen Genozid. Wir spielen gegen Israel und wir spielen nicht mit Israel.“ Die Reaktion aus Israel auf die Aussage kam prompt: „Ahnungslosigkeit, Scheinheiligkeit und Dummheit“ wurden dem 59-jährigen Isländer vom israelischen Fußballverband attestiert.

Kein Handschlag vor Partie
Am Samstag sprach Hallgrimsson von einer „außergewöhnlichen Situation“, in der man versuche, den „Schaden so gering wie möglich zu halten“. Laut Courell werde es weder einen Handschlag mit der israelischen Mannschaft noch einen Wimpel-Austausch vor der Partie geben. Man beabsichtige auch, mit schwarzen Schleifen aufzulaufen, um der Toten im Israel-Gaza-Konflikt zu gedenken.

Nach der Partie in Debrecen empfängt Irland am Donnerstag Österreichs Nationalteam in Dublin. Am darauffolgenden Sonntag steigt das Heimspiel der Iren gegen Israel, das allerdings in Serbien stattfindet. Der irische Fernsehsender RTE wird von beiden Israel-Duellen bloß die Bilder liefern, womit die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt sind. Es wird aber keine Werbung laufen, auch auf Kommentatoren, Experten oder Halbzeit-Analysen wird verzichtet.

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