Von München bis Wien: Stars, Dirndl und Feierlaune

Ob Oktoberfest, Aufsteirern oder Wiener Kaiser Wiesn: Diese Woche wurde gefeiert und Tracht getragen! Doch auch abseits davon gab’s jede Menge Glamour: Hollywood-Star Ralf Möller zeigte sich mit junger Begleitung am Red Carpet, und Sänger James Cottrial plauderte mit Sasa Schwarzjirg im krone.tv-Studio über sein Leben und seine Karriere.