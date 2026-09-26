Meister Kapfenberg holt auch den Supercup

Beim zur BSL (1. Runde) zählenden 101:78-(52:43)-Heimsieg waren die Steirer ab dem Ende des 2. Viertels klar überlegen. Angeführt von den beiden US-Neuzugängen Mwani Wilkinson und Zacheus Darko Kelly (jeweils 19 Punkte) bejubelten die Bulls ihren 20. Titel der Vereinsgeschichte.