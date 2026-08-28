Trauer um Country-Ikone ++ Heimische Stars im Talk

Die Welt trauert um Superstar Dolly Parton: Die Sängerin ist mit 80 Jahren verstorben. Doch es gab auch freudige News: In Linz ging das „Krone“-Fest über die Bühne – Stars wie John Newman sorgten für beste Stimmung. Und: Christina Stürmer und Nikotin plauderten mit krone.tv. Das alles zeigt diese Woche Sasa Schwarzjirg in „Adabei Prime“.