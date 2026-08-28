Die Schöne und das Biest: Magische Proben in Wien

Ab 25. September zieht mit „Die Schöne und das Biest“ ein Musical-Welterfolg ins Raimund Theater ein. Wir zeigen Ihnen erste Backstage-Eindrücke aus der neuen Produktion und plauderten mit dem Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien, Franz Patay, Broadway-Regisseur Matt West sowie den Stars des Ensembles über die Magie des Stücks – und warum die Geschichte bis heute fasziniert.