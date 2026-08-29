Ein Neuanfang – auch für den Kapitän des GAK!

Der GAK empfängt am Samstag in der heimischen Bundesliga den WAC. Gegen die Wolfsberger haben die „Rotjacken“ beim Debüt vom Trainer Gerald Scheiblehner eine stolze Serie zu verteidigen, denn heuer wurde noch keine Heimpartie verloren. Mit dem neuen Coach werden die Uhren im Kader auf null gestellt, erhält jeder eine neue Chance. Das freut auch Kapitän Daniel Maderner, der bisher meist als Joker eingewechselt wurde.
„Die letzten Tage waren turbulent, da hat sich viel abgespielt“, denkt Daniel Maderner zurück. 0:8 bei Rapid, Entlassung von Trainer Feldhofer, 0:1 in Ried, mit Gerald Scheiblehner seit Montag ein neuer Trainer da. „Als Kapitän bin ich in die Kabine gegangen, mit breiter Brust. Um dem Team zu signalisieren, dass es weitergeht. Es weitergehen muss“, erzählt der Kapitän des GAK. „Da bist du vielleicht auch ein bisschen Schauspieler. Das gehört aber zum Business. Dieser neue Impuls tut uns sicher gut.“
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