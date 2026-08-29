Ein Neuanfang – auch für den Kapitän des GAK!

„Die letzten Tage waren turbulent, da hat sich viel abgespielt“, denkt Daniel Maderner zurück. 0:8 bei Rapid, Entlassung von Trainer Feldhofer, 0:1 in Ried, mit Gerald Scheiblehner seit Montag ein neuer Trainer da. „Als Kapitän bin ich in die Kabine gegangen, mit breiter Brust. Um dem Team zu signalisieren, dass es weitergeht. Es weitergehen muss“, erzählt der Kapitän des GAK. „Da bist du vielleicht auch ein bisschen Schauspieler. Das gehört aber zum Business. Dieser neue Impuls tut uns sicher gut.“