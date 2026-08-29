Philipps Fitness-Regel: Dranbleiben bringt Erfolg!

Bewegung kennt keinen Ruhetag! Philipp zeigt: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Regelmäßigkeit. Sieben Tage die Woche wird geturnt. Jeder turnt in seinem eigenen Tempo. Dabei zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern die Qualität der Übungen. So kann jeder fit und voller Energie in den Tag starten.